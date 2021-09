Eine Smartphone-App will den Bürgerdialog zur Bundestagswahl 2021 fördern. Plus Me gibt Wählern die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen direkt an die Parteien zu wenden. Die Bundestagswahl steht vor der Tür und Deutschlands Bürgerinnen und Bürger scheinen unentschlossener denn je zu sein, wer das Erbe von Angela Merkel antreten soll. Vielen stellt sich die Frage, welche Partei am geeignetsten ist, um die Bundesrepublik nach 16 Jahren Merkel zu führen. Wie vor jeder großen Wahl finden sich im Netz eine Reihe von Tools, die die Entscheidungsfindung erleichtern ...

