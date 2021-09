Der EuroStoxx50 gewinnt um die Mittagszeit 0,38 Prozent auf 4192,88 Punkte.Paris / London - An Europas Börsen ist es am Freitag ein wenig bergauf gegangen. Neben den Nachwirkungen positiv aufgenommener Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) stützten freundliche asiatische Märkte die Kurse. Für gute Stimmung insbesondere in Asien sorgte auch die Nachricht, dass Chinas Präsident Xi Jinping und sein US-Amtskollegen Joe Biden erstmals seit sieben Monaten wieder...

