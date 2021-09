(Ausführliche Fassung)Zug (awp) - Mit Chronext wagt nach Polypeptide und Montana Aerospace das nächste Unternehmen den Sprung an die Schweizer Börse. Der Onlinehändler von Luxusuhren will mit diesem Schritt seine Marke bekannter machen und mit dem frischen Geld in die USA und nach Asien expandieren.Das am Freitag von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...