Jeddah, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- Ziel des Preises ist die Entwicklung innovativer Lösungen für die Wiederaufbereitung von Altspeiseöl- Der saudische Speiseölmarkt wird auf 540.000 Tonnen jährlich geschätzt- Der Wettbewerb läuft vom 9. September bis zum 30. NovemberPetrolube Oil hat sich erfolgreich für die Teilnahme an den globalen Omnipreneurship Awards 2021 qualifiziert: durch seine Sustainability Branch Challenge. Nach einem harten Wettbewerb, bei dem mehrere Unternehmen ihre Vorschläge zu geschäftlichen Herausforderungen, für die sie eine innovative und nachhaltige Lösung suchen, einreichten, gewann der Vorschlag von Petrolube. Sie suchen nun nach innovativen Lösungen für das Recycling von Altspeiseöl, um es in einen umweltverträglichen und biologisch abbaubaren Schmierstoff zu verwandeln, der den weltweiten Standards entspricht.Petrolube wird die siegreiche Technologie in seinem hochmodernen Wiederaufbereitungsverfahren einsetzen, um Altöl für die Verwendung in anderen Industrien zu recyceln. Das Ergebnis wird ein ökologisch nachhaltigeres und kostengünstigeres Produkt sein. Die Auszeichnung steht auch im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Saudi Vision 2030 und den eigenen Nachhaltigkeitswerten von Petrolube.Der Wettbewerb beginnt am 9. September 2021 und endet am 30. November 2021. Die fünf Finalisten werden im Februar 2022 bekannt gegeben und erhalten jeweils 20.000 $. Der Gewinner erhält schließlich 1 Million Dollar und wird einen Vertrag mit Petrolube abschließen, um seine vorgeschlagene Lösung weiterzuentwickeln.Der CEO von Petrolube, Sajid Saeed, sagte bei dieser Gelegenheit: "Diese Auszeichnung zielt darauf ab, die Fähigkeit des Öls, recycelt und wiederverwendet zu werden, voll auszuschöpfen. Die Ölraffination ist umweltfreundlich. Außerdem sollen die schätzungsweise 540.000 Tonnen Speiseöl, die in Saudi-Arabien jährlich verbraucht werden, einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden.""Petrolube hat einen unübertroffenen Ruf für die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen höchster Qualität in der Branche, und wir sind daher sehr daran interessiert, zusammen mit unseren Partnern nach innovativen Technologien für die Wiederverwendung von Öl zu suchen. Die Herausforderung spiegelt auch unser Engagement für die Nachhaltigkeitsziele des Nationalen Transformationsprogramms im Einklang mit der saudischen Vision 2030 wider", fügte er hinzu.Petrolube Oil stellt über 250 verschiedene Schmierstoffprodukte her und exportiert in 35 Länder des Golfkooperationsrates, des Nahen Ostens, Afrikas und Asiens.Letztes Jahr qualifizierte sich Tanmiah Food Company (TFC) für die Herausforderung 2020, und zwar über das gleiche Pitching-Verfahren für die Omnipreneurship Awards. TFC ist ein führendes börsennotiertes saudi-arabisches Geflügelunternehmen, das in der globalen Gemeinschaft nach Lösungen für eine nachhaltige Wertschöpfung aus den in seinen Betrieben anfallenden Abfällen suchte. Der Wettbewerb führte zu einem erfolgreichen Konzept für die Abfallwirtschaft mit der Einführung neuer technologischer Anwendungen.Hintergrundinformationen https://www.omnipreneurshipawards.comVideo https://mma.prnewswire.com/media/1611888/Petrolube_Omnipreneurship_Award_2021.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1611878/Omnipreneurship_Awards_2021_Logo.jpgOriginal-Content von: Petrolube, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158530/5017002