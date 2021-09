DJ Branchenverbände legen Agenda für Offshore-Wasserstoffproduktion vor

FRANKFURT (Dow Jones)--Acht Branchenverbände der Windkraftenergie haben am Freitag einen Maßnahmenkatalog für eine "ambitionierte" Offshore-Wasserstoffproduktion vorgestellt.

Zur Deckung des Bedarfs an Grünem Wasserstoff und für den Aufbau einer wettbwerbsfähigen Wasserstoffindustrie müsse ein starker Heimatmarkt aufgebaut werde, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung unter anderem des Bundesverbands der Windparkbetreiber Offshore (BWO), des Deutschen Wasserstoff und Brennstoffzellen-Verbands (DWV) und der IG Metall Küste.

Wasserstoffimporte reichten nicht aus, um die Sicherheit der Energieversorgung "zuverlässig und nachhaltig" zu erhöhen. Um dies zu erreichen, fordern die Verbände, die nationale Wasserstoffstrategie "weiter zu konkretisieren" und die Festlegung von "verbindlichen Ausbauzielen". Die Ziele für Offshore-Wasserstoff müssten dabei zusätzlich zu den bestehenden Zielen für den Offshore-Ausbau von 40 Gigawatt für den Stromsektor erfolgen.

Zeitnah müssten Flächen für mindestens 5 Gigawatt Offshore-Wasserstofferzeugung in der Nordsee ausgewiesen werden. Auch eine Wasserstoff-Transportpipeline sollte vorgesehen werden. Eine Pipeline sei kostengünstiger und könne auch als Energiespeicher genutzt werden, wird von den Verbänden angeführt. Die Branchenvertreter mahnen zudem die Entwicklung von Genehmigungsregimen an. Anders als bei "traditionellen Offshore-Anlagen" seien die Genehmigungsgrundlagen für einen Elektrolyseur auf See noch nicht geklärt.

September 10, 2021

