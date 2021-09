Der Nickelpreis verzeichnete am gestrigen Dienstag den höchsten Stand seit 2014. Die starke Nachfrage reduzierte die Bestände in den Lagerhäusern der London Metal Exchange (LME) spürbar. So erreichte Nickel gestern kurzfristig 20.280 USD pro Tonne und damit den höchsten Wert seit Mai 2014. Das Metall wird zur Herstellung von Edelstahl verwendet, aber auch in der Produktion von Batterien für Elektromobile benötigt. Vor ...

