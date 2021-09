Teslas Model S Plaid hat mit einer Bestzeit von sieben Minuten und 30,9 Sekunden einen Rekordwert auf dem Nürburgring eingefahren. Der bisherige Rekordhalter in der Klasse der vollelektrischen Sportwagen war der Porsche Taycan. Auf der offiziellen Website des Nürburgrings werden zwar regelmäßig Rekordfahrten von Serienfahrzeugen erfasst, allerdings werden E-Autos dort nicht als eigene Kategorie aufgeführt. Das hindert E-Autobauer aber nicht daran, ihre jeweiligen Bestfahrten selbst an die Öffentlichkeit zu tragen. So geschehen beispielsweise 2019, als Porsche mit dem Taycan nach eigenen Angaben den Rekord in der doch ...

