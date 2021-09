EQS Group-News: Swiss Prime Anlagestiftung / Schlagwort(e): Sonstiges/Immobilien

Die ersten Wohnungen im Riverside Zuchwil werden bezogen



10.09.2021 / 15:00



MEDIENMITTEILUNG Olten, 10. September 2021 Jetzt ist es soweit: Die ersten Mieterinnen und Mieter ziehen ins «Widi Huus» und «Sulzer Huus» ein. Das Riverside wird von der Swiss Prime Anlagestiftung als «Lebensraum» entwickelt - ein Standort auf dem Land mit allen Annehmlichkeiten eines urbanen Ortes. Das neue Quartier Riverside verbindet Wohnen und Arbeiten. Die Aare wiederrum vereinigt die Natur mit der Stadt. «Wir freuen uns sehr, Anfang Oktober 2021 ziehen die ersten Mieterinnen und Mieter ins Riverside. 120 Wohnungen sind bereits vermietet. Nur noch wenige sind zu haben», sagt Jérôme Baumann, Präsident des Stiftungsrates der Swiss Prime Anlagestiftung. Die Wohnungen bieten viel Lebensqualität. Dafür sorgt einerseits die idyllische Lage an der Aare mit direktem Zugang zum Fluss. «Die Auswahl der Materialen erfolgte mit äusserster Sorgfalt», so der Solothurner Architekt Benedikt Graf von ARGE gsj architekten / agps architecture. Um wichtigen Aspekten der Nachhaltigkeit gerecht zu werden, erfolgt die Wärmeerzeugung für Heizung und Wasser über eine Grundwasser-Wärmepumpe. Im Sommer ist eine natürliche Kühlung in Betrieb. Alle Wohnungen wurden zudem nach den Richtlinien von Procap Schweiz konzipiert und sind rollstuhlgängig. Neben grosszügigen Veloabstellmöglichkeiten sind bei den Besucherparkplätzen einzelne Ladestationen für E-Fahrzeuge vorhanden. Die Parkplätze in der Tiefgarage können ebenfalls mit einer Ladestation ausgerüstet werden. Bis im Herbst 2022 werden alle fünf Häuser der ersten Etappe bezogen sein. Riverside Open Days - Samstag, 11. September 2021

Der Zuchwiler Gemeindepräsident Patrick Marti freut sich sehr, dass am Samstag, 11. September 2021 von 11 bis 17 Uhr die Bevölkerung eingeladen ist, das neu entstehende Quartier und die Musterwohnungen zu besichtigen: «Es ist ein fussgänger- und fahrradfreundliches Quartier entstanden. Dazu gehört auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs.» Infos zum Riverside Open Days. Riverside sucht weitere Pioniere

«Der Mix von Wohnen und Arbeiten im Grünen macht die Riverside-Oase aus», betont Anouk Kuitenbrouwer von KCAP, welche den Masterplan für das Projekt entworfen hat und für dessen Umsetzung sorgt. Lokale wie auch weltweit tätige Firmen haben im Riverside bereits ihren zentralen Standort gefunden. Für die freien Gewerbeflächen sind weitere Pioniere gesucht. Das attraktive Areal bietet Raum für Unternehmerinnen und Unternehmer gemeinsam und losgelöst von starren räumlichen Konzepten die freien Flächen individuell zu entwickeln. Medienmitteilung (PDF) Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Marcel Hug

Geschäftsführer

Swiss Prime Anlagestiftung

Tel. +41 58 317 17 19

info@swiss-prime-anlagestiftung.ch Raffaele Cannistrà

Investor Relations

Swiss Prime Anlagestiftung

Tel. +41 58 317 17 82

raffaele.cannistra@sps.swiss Über die Swiss Prime Anlagestiftung

Die Swiss Prime Anlagestiftung («SPA») wurde 2015 gegründet und ist eine Stiftung im Sinne von ZGB Art. 80 ff. und BVG Art. 53 g ff. mit Sitz in Olten. Die Anlagestiftung dient der beruflichen Vorsorge und bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der ihr anvertrauten Vorsorgegelder. Die SPA ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Seit ihrer Gründung sind ESG-Kriterien «Environment», «Social», «Governance» ein integraler Bestandteil der Investmentstrategie.

