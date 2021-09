Wien (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstag (9. September) hat die Europäische Zentralbank (EZB) in Aussicht gestellt, das Tempo ihrer Anleihekäufe leicht zu drosseln, so die Experten von "FONDS professionell".Die Währungswächter würden allerdings Wert auf die Feststellung legen, dass es sich bei diesem Schritt nicht um ein Tapering handele, die Käufe also nicht zurückgefahren werden sollten. Auch der Leitzins bleibe unverändert bei null. EZB-Chefin Christine Lagarde betrachte die deutlich gestiegene Inflation nach wie vor nicht als Problem. Laut "Handelsblatt" habe sie bekräftigt, dass die hohen Teuerungsraten auf vorübergehende Effekte zurückzuführen seien: Die post-pandemische Wirtschaftserholung, einen "Flaschenhalseffekt" in der Produktion und einen Boom im Dienstleistungssektor. ...

