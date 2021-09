DGAP-News: GORE German Office Real Estate AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

GORE German Office Real Estate AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten einstimmig zu



10.09.2021 / 15:13

Frankfurt am Main, 10. September 2021 - Die Aktionäre der GORE German Office Real Estate AG ("GORE", ISIN DE000A0Z26C8) haben auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit mehr als 99 Prozent der Stimmen zugestimmt. Insgesamt waren rund 61,81 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung 2021 fand aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut virtuell statt. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse der GORE-Hauptversammlung finden Sie unter folgendem Link: https://www.gore-ag.de/de/investor-relations/



Über GORE

Die GORE German Office Real Estate AG ("GORE") ist ein dynamisch wachsender Immobilieninvestor mit Fokus auf Büroimmobilien in deutschen Ballungszentren. Mit einem Manage-to-Core-Ansatz erwirbt GORE Objekte in bevorzugten Lagen nach Möglichkeit unter Marktwert, um sie nachhaltig aufzuwerten. Der Schwerpunkt der Investmentaktivitäten liegt auf Objekten mit einem Marktwert zwischen 1 und 15 Mio. Euro. Diese Größenklasse bietet nach Einschätzung der GORE im Ankauf ein, im Vergleich zu anderen Objektgrößen, weniger wettbewerbsintensives Marktumfeld. Ziel der GORE ist es, von der Akquisition über das Management bis hin zum Verkauf gemeinsam mit ihren Partnern überdurchschnittliches Wertsteigerungs- und Renditepotenzial entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu generieren. Durch Zukäufe soll das Volumen des Immobilienportfolios in den kommenden Jahren vervielfacht werden. Pressekontakt: edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon +49(0) 69/905505-52

E-Mail: gore@edicto.de

