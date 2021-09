Frankfurt/main (ots/PRNewswire) -ABP Publishing, der größte internationale Hörbuchverlag der Welt, hat seine Zwischenergebnisse für das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht. Das Unternehmen meldet ein Umsatzwachstum von 15 % in allen seinen Niederlassungen. Dabei verzeichnete die Region Türkei mit einem Umsatzwachstum von 100 % im zweiten Quartal das beste Ergebnis.FinanzergebnisseIm Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 zeigen die Halbjahresergebnisse für 2021 ein Umsatzwachstum von 15 %. "Die Hörbuchbranche entwickelt sich weiter", sagt Viktoria Salnikova, Chefredakteurin von ABP Publishing. "Es gab die Befürchtung, dass Hörbücher einen Teil ihres Publikums verlieren würden, nachdem die Quarantänebestimmungen gelockert und die Buchläden wieder geöffnet wurden. Sie sind jedoch nach wie vor beliebt. Es sieht so aus, dass Menschen das Hören von Hörbüchern in vielen Ländern in ihre Routine integriert haben - eine Tatsache, die durch unser finanzielles Wachstum bestätigt wird."Die Region Türkei verzeichnete im zweiten Quartal ein Umsatzwachstum von 100 %. Diese Ergebnisse mögen für Branchenfremde erstaunlich sein, aber für uns sind sie es nicht. Der Hörbuchmarkt in der Türkei ist noch schwach entwickelt. Hörer haben nur eine geringe Auswahl an Hörbüchern. Wir erkennen jedoch, dass das Interesse enorm ansteigt, daher arbeiten wir an der Erweiterung unseres türkischen Portfolios", erklärt Frau Salnikova.Ergebnisse des erweiterten PortfoliosAuch das Portfolio des Unternehmens hat sich im vergangenen Halbjahr erweitert. ABP Publishing hat Abteilungen in Frankreich (ABP Editions), Deutschland (ABP Verlag) und Italien (ABP Editore) und produziert auch Hörbücher in Spanisch, Türkisch und Japanisch.Ein Neuzugang zum Portfolio des ABP Verlags ist die Audioversion von "Breath" von James Nestor zum Thema Atemtechniken und deren Zusammenhang zur Gesundheit. Die französischsprachige Version ist demnächst auf ABP Editions erhältlich.Die italienischsprachige Abteilung ABP Editore bietet neu die Audio-Versionen von "Unshakeable" und von "Notes from a Friend" von Tony Robbins.Das Hörbuch von "Awaken the Giant Within" von Tony Robbins ist jetzt für türkischsprachige Hörer über Storytel erhältlich, ebenso wie "Rich Dad Poor Dad" von Robert Kiyosaki und "Eat That Frog!" von Brian Tracy.Informationen zu ABP PublishingABP Publishing ist der weltweit größte internationale Hörbuchverlag. In Zusammenarbeit mit Audible, Zebralution und anderen digitalen Medienhändlern bietet ABP Publishing mehr als 500 Sachbuch-Hörbücher in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und anderen Sprachen an. Der Katalog umfasst Sachhörbücher zu den Themen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung, Populärpsychologie, Elternschaft und gesunder Lebensstil.Pressekontakt:Anna RuzinaPR RepresentativeABP Publishingpress@abp-publishing.com+7-926-330-0613Original-Content von: ABP Publishing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158535/5017260