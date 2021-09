München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Eine Million Fans sind sich einig: Das RTLZWEI-Format "Berlin Tag und Nacht" ist der absolute Knaller. Von Montag bis Freitag sitzen die Zuschauerinnen und Zuschauer gebannt vor dem Fernseher und verfolgen in der kultigen Reality-Soap das aufregende WG-Leben in der Hauptstadt mit all seinen Facetten: Liebe und Kummer, Freundschaft und Feindschaft, Freude und Leiden, Glück und Pech. Und jetzt steht ein ganz großes Highlight in Deutschlands berühmtester WG an: Der 10. Geburtstag der Soap! Gefeiert wird das Ganze am 13.9. ab 19:05 Uhr mit Jubiläumsfolgen und dem Spezial "Berlin - Tag & Nacht - Das Große Wiedersehen". Jessica Martin berichtet.Sprecherin: Seit zehn Jahren erleben wir die Hochs und Tiefs in der kultigen Hauptstadt-WG hautnah mit.O-Ton 1 (Umfrage, 24 Sek.) Mann: "Immer wenn ich das gucke, dann denke ich so: Ich gucke meinen eigenen Freunden im Leben zu. Es ist einfach direkt, so als wäre ich bei denen. Als würde ich die jeden Tag sehen." Frau: "Ja, sind halt total coole Geschichten. Wo man so denkt: Sind halt so Geschichten aus dem Leben und die sind auch total witzig. Kann man immer lachen." Frau: "Ja, finde ich gut. Also die sind total ehrlich. Die sind frech. Da fallen dann auch schon mal so ein paar derbe Wörter. Aber am Ende, worauf es ja auch wirklich ankommt, ist, dass die halt zusammen halten."Sprecherin: Für die Fans hauen die Macher - wie es sich gehört - in der Jubiläumsfolge nochmal ein ordentliches Highlight raus: Paula ist schon ganz außer sich:O-Ton 2: (BTN Jubiläum, 2 Sek.): "Ich kann es kaum erwarten, Joe das Ja-Wort zu geben."Sprecherin: Geplant ist ein riesen Hochzeitsfest, entsprechend angespannt sind die Freunde.O-Ton 3 (BTN Jubiläum, 7 Sek.): "Ick bin hier völlig uff excited, wir haben nen straffen Zeitplan, Freunde. Ab ins Bad, Herr Bräutigam. Attacke!"Sprecherin: Nur wäre Berlin Tag und Nacht nicht dasselbe, wenn nicht auch ein paar dunkle Wolken am Horizont aufziehen würden. Und diese Wolken haben es ganz schön in sich: Ein ungebetener Gast plant nämlich, die Hochzeit zu verhindern - und: Joes Ex Peggy meldet sich plötzlich wieder bei Trauzeuge Basti...O-Ton 4 (BTN Jubiläum, 14 Sek.): "Ich weiß, ich hatte mit Rick ausgemacht, dass wir das Schicksal entscheiden lassen. Und wenn Peggy nochmal anruft, sollten Joe und Paula davon erfahren. Aber warum zum Teufel denn ausgerechnet heute?! Heute ist Joes Hochzeit und Peggys Anruf könnte alles ruinieren..."Sprecherin: Es steht also eine Menge auf dem Spiel... und es ist ungewiss, ob die Hochzeit stattfinden wird.O-Ton 5 (BTN Jubiläum, 3 Sek.): "Schatz, es wird alles gut. Schatz, Wusa, Wusa!"Sprecherin: Und zur Feier des Tages läuft direkt nach der dramatischen Jubiläumsfolge gleich noch eine zweistündige Sondersendung - und um 23:20 Uhr gibt es das große Wiedersehen mit aktuellen und ehemaligen Gesichtern aus der Hauptstadt-Kult-Soap. Ein Muss für alle Fans!Abmoderationsvorschlag: Wer sich diesen Kult-Abend auf keinen Fall entgehen lassen will, sollte also ab 19:05 Uhr dringend RTLZWEI einschalten. Mehr Infos zum Programm, dem Jubiläum und allen Darstellern finden Sie auch in den Sozialen Medien wie Facebook, Instagram und TikTok und natürlich direkt bei RTLZWEI.de.Pressekontakt:RTLZWEI PROGRAMMKOMMUNIKATIONSarah Winter+49 (0)89 64185-6504sarah.winter@RTL2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5017285