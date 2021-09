DJ Merkel spricht mit Xi über Afghanistan

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über die Lage in Afghanistan beraten. Merkel habe mit Xi telefoniert, gab Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin bekannt. "Die beiden sprachen insbesondere über die Entwicklung in Afghanistan", erklärte er. Außerdem tauschten sich Merkel und der chinesische Präsident nach seinen Angaben über die Situation in der Coronavirus-Pandemie, die bilateralen Beziehungen, Fragen der Wirtschaft, internationalen Klimaschutz im Vorfeld der UN-Klimakonferenz sowie weitere internationale Themen aus.

