Köln (ots) -PENNY stellt heute (10.9.) offiziell seinen bundesweit ersten Eishockey-Meistermarkt vor. Die Filiale in Köpenick (Mahlsdorfer Straße 97e) wurde dazu eigens während eines knapp zweiwöchigen Umbaus aufwändig auf das Clubdesgin der Eisbären Berlin umgestellt. Der 720 Quadratmeter große Markt, in dem 14 Mitarbeitende beschäftigt sind, hat montags bis samstags von 7:00 bis 21:00 Uhr geöffnet."Die Eisbären Berlin sind mit nun acht Deutschen Meisterschaften alleiniger Rekordmeister der PENNY DEL. Zugleich ist der Berliner Kult-Club der erste Meister, seitdem PENNY Titelsponsor der DEL ist. Darauf sind wir sehr stolz. Daher haben wir als Hommage und Dankeschön unseren PENNY-Markt in Köpenick zum ersten Eishockey-Meistermarkt umgebaut. Von den Wänden und Kühlmöbeln bis hin zur Arbeitskleidung und zum Kassentrenner - alles erscheint im Dunkelblau-Rot-Weiß der Eisbären. Ein weiteres Highlight ist sicher die Pokal-Replika. Gemeinsam mit den mehr als einem Dutzend Fan-Artikeln haben wir eine regelrechte Fan-Anlaufstelle geschaffen.PENNY wird während seines Sponsorings, das mindestens bis zum Ende der Spielzeit 2023/24 läuft, jedem Deutschen Meister mit einem entsprechenden Markt in der jeweiligen Heimatstadt feiern", so Marcus Haus, PENNY-Marketingchef."Wir sind mit dem Verlauf der ersten gemeinsamen Saison sehr zufrieden. Im ersten Jahr haben wir die Reichweiten unserer Partnerschaft mit dem Eishockey deutlich erhöhen können. Mit der Grill-Meisterschaft konnten wir zum Beispiel bereits starke Events organisieren. Das zeigt, wie hoch ihre Verbundenheit mit den Clubs, aber auch dem Eishockey-Sport insgesamt ist", blickt Haus zurück.Thomas Bothstede, Geschäftsführer der Eisbären Berlin, ergänzt: "Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft in der PENNY DEL war für uns ein riesen Erfolg. Wir sind sehr stolz darauf, als Anerkennung für den Titelgewinn einen eigenen PENNY Meistermarkt in der Hauptstadt zu bekommen. Dass es sich noch dazu um deutschlandweit den ersten Meistermarkt handelt, verstärkt dieses Gefühl noch einmal. Wir freuen uns darüber, dass der gesamte Markt im Eisbären-Look erscheint und dass wir unseren Fans, sowie den Kundinnen und Kunden von PENNY, auf diese Weise noch näher kommen. Wir danken PENNY für sein Engagement im Eishockey und für diesen tollen Markt. Wir sind davon überzeugt, dass er ein Anlaufpunkt für unsere Fans werden wird.""Parallel zur Eishockey-Umgestaltung des Marktes haben wir die Köpenicker Filiale auf das neue und richtungsweisende Markthallen-Konzept umgestellt. Statt der üblichen Regalierung ordnen wir die Sortimente im neuen Markthallen-Konzept U-förmig an. Dabei fassen wir die Sortimente in Nischen mit Begriffen wie "Frühstück", "Backen", "Kochen" zusammen. Das erleichtert den Kunden die Orientierung deutlich", sagt Steffen Graupner, Leiter der PENNY-Region Ost, zu der rund 490 Märkte gehören, davon rund 80 in Berlin.Derzeit sind bereits mehr als 150 Märkte auf das ursprünglich aus Tschechien stammende und für den Heimatmarkt mehrfach adaptierte Markthallen-Konzept umgestellt. Bis Ende 2023 soll der Roll-out abgeschlossen und damit jeder infrage kommende der rund 2.200 PENNY-Märkte auf das Markthallen-Konzept umgestellt sein.Im Mai dieses Jahres hatte PENNY sein Eishockey-Engagement über die DEL und den DEB hinaus auf den Paralympischen Eishockeysport sowie den Förderverein des Deutschen Eishockey-Nachwuchses e.V. ausgeweitet. Die Partnerschaft mit der Eishockey-Abteilung des Deutschen Rollstuhl-Sportverbands e.V. (DRS) und des Deutschen Behindertensportverbands e.V. (DBS) ist ein konsequenter Schritt in der eingeschlagenen Eishockey-Strategie als Ergänzung zur Titelpartnerschaft mit der Deutschen Eishockey Liga und Premium Partnerschaft mit dem Deutschen Eishockey-Bund. Neben der Förderung der Para-Eishockey Nationalmannschaft ist PENNY auch exklusiver Partner der Deutschen Para-Eishockey-Liga (DPEL).PENNY erzielte 2020 allein in Deutschland mit 2.150 Filialen und rund 29.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 8 Milliarden Euro.