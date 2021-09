München (ots) -Moderation: Tina HasselAm kommenden Sonntag senden wir die Sendung "Bericht aus Berlin" aus Anlass des Triells bei ARD und ZDF aus unserem mobilen Studio in Berlin-Adlershof. Folgende Themen sind geplant:Letzte Chance für die Wende? Warum das Triell von ARD und ZDF zwei Wochen vor der Wahl so wichtig istAutor: Christian FeldGenerationengerechtigkeit: Wie viel steckt in den Parteiprogrammen?Autor*innen: Julie Kurz, Tom SchneiderDazu im Gespräch: Paul Ziemiak (CDU), Britta Haßelmann (B'90/Die Grünen), Lars Klingbeil (SPD)Im "Nach-Bericht aus Berlin" auf den Social-Media-Kanälen der "Tagesschau" ist Tina Hassel im Gespräch mit dem Geschäftsführer von Infratest-Dimap, Nico Siegel. Beantwortet werden Userfragen zu allen Aspekten der Wahlforschung und zu aktuellen Umfragen.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5017324