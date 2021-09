SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio will in Zukunft enger mit der Immobiliengesellschaft Times China zusammenarbeiten und hat dafür einen Letter of Intent unterschrieben. Das chinesische Elektroauto-Startup Nio Ltd. (NYSE: NIO) hat sich mit dem Immobilienentwickler Times...

Den vollständigen Artikel lesen ...