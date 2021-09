DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 11. September bis Montag, 13. September (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 11. September 2021 (vorläufige Fassung) - PL/Bundeskanzlerin Merkel, Reise nach Polen, Warschau - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung - DE/CSU, Abschluss Parteitag, Nürnberg S O N N T A G, 12. September 2021 (vorläufige Fassung) *** 08:00 DE/Kommunalwahlen in Niedersachsen (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) *** 20:15 DE/CDU-Chef Laschet, SPD-Kanzlerkandidat Scholz und Grünen-Chefin Baerbock, Kanzler-Triell in ARD und ZDF M O N T A G, 13. September 2021 (vorläufige Fassung) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August, Frankfurt *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Überblick zur Lage des Rückversicherungsmarktes und Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde im Januar 2022 (09:00 Telefonkonferenz) 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre-close Trading Update, London 10:00 LU/Lakestar Spac I SE, HV zu Fusion mit Berliner Ferienwohnungs-Suchmaschine HomeToGo, Luxemburg *** 11:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Baden-Badener Unternehmergespräche 2021 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q, Redwood Shores *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage September - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - RS/Bundeskanzlerin Merkel, serbischer Staatspräsident Vucic, PK nach bilateralem Gespräch, Belgrad - DE/SPD-Vorsitzende Esken und Walter-Borjans, PK nach Gremiensitzungen, Berlin ===

