Branchenführende Konnektivitätsplattform, speziell für die Optimierung von Kundenerlebnis, Partnerbeziehungen und Betrieb der Reparaturwerkstatt

PPG (NYSE: PPG) gab heute bekannt, dass in Kürze mit einer phasenweisen Einführung von PPG LINQ der richtungweisenden, neuen, lückenlosen digitalen Lösung für Kunden in der Fahrzeugreparaturbranche weltweit begonnen wird.

Mithilfe seiner breit gefächerten, branchenübergreifenden Expertise als weltweit führender Anbieter von Fahrzeuglacken und digitalen Farbabstimmungstechnologien entwickelte PPG eine branchenführende Konnektivitätsplattform, die alle Aspekte des Kundenerlebnisses, der Partnerbeziehungen und des Betriebs der Reparaturwerkstatt optimieren soll.

Der erste Satz von PPG LINQ-Technologien und Dienstleistungenwird im Rahmen einer mehrjährigen Einführung Anfang 2022 auf den Markt kommen. Das PPG MOONWALK-System, das preisgekrönte automatisierte Lackmischsystem für die Reparaturwerkstatt, ist die erste von zahlreichen kundenzentrischen Innovationen im Umfeld des digitalen Ökosystems von PPG auf der Grundlage von PPG LINQ. Das branchenführende System ist vor allem für extreme farbmetrische Präzision, erhebliche wirtschaftliche Vorteile und Produktivitätssteigerung bekannt.

"Bei PPG ist uns völlig klar, dass digitale Lösungen das Kundenerlebnis und den Geschäftsbetrieb auf der ganzen Linie transformieren", erklärte Chancey Hagerty, PPG Vice President, Global Automotive Refinish. "Die Kunden verlangen einfache, nahtlose digitale Interaktionen, und Fortschritte bei Konnektivität, Automation und künstlicher Intelligenz haben den Ablauf des Geschäftsbetriebs von Grund auf verändert."

Kunden mit Reparaturwerkstätten können das gesamte Reparaturverfahren mit der cloud-basierten PPG LINQ-Plattform und ihrer vernetzten digitalen Hardware und Software sowie innovativen Dienstleistungen straffen. Dies führt wiederum zu gleichmäßigeren und kostengünstigeren Ergebnissen. Die PPG LINQ-Plattform bietet Kunden zudem die Möglichkeit, die Nachhaltigkeit ihres täglichen Geschäftsbetriebs zu verbessern und die Auswirkungen auf die Umwelt mit Funktionen zu minimieren, die den Produktverbrauch optimieren und Abfallmengen reduzierenDarüber hinaus bietet die PPG LINQ-Plattform auch lückenlose digitale Tools, die den Durchsatz steigern und die Rentabilität verbessern sollen, indem menschliche Fehler geringgehalten werden und die Effizienz im gesamten Reparaturverfahren gesteigert wird.

PPG konzipierte die PPG LINQ-Plattform speziell im Hinblick auf eine direkte Verbindung von Reparaturanlagen und wichtigen Branchenteilnehmern, wie Vertrieben, Herstellern, Versicherern und Endnutzern, um über die Umgebung der Werkstatt hinauszugehen. Die gestrafften Werkstattverfahren und Kommunikationshilfen der Plattform ermöglichen bessere Beziehungen mit Partnervertrieben und Kunden sowie eine gesteigerte Transparenz bei Aftermarket-Partnern, um eine informierte Entscheidungsfindung und erweiterte Geschäftschancen zu ermöglichen.

"Da wir unsere Kunden bei allem, was wir tun, in den Mittelpunkt stellen, ist es extrem wichtig für uns, sie an unserem digitalen Weg teilhaben zu lassen", erklärte Denise Lu, PPG Global Marketing Director, Global Automotive Refinish. "Uns ist sehr daran gelegen, nachhaltige und technisch fortschrittliche Lösungen bereitzustellen, die die Reparaturwerkstatt von morgen möglich machen. Dies ist ein deutliches Zeugnis für den Einsatzwillen und das Engagement von PPG, unsere Kunden auf weltweiter Ebene zu betreuen."

Weitere Informationen über den PPG-Geschäftsbereich Fahrzeugreparaturen erhalten Sie unter ppgrefinish.com.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Lacke und Spezialmaterialien zu entwickeln und zu liefern, denen unsere Kunden seit mehr als 135 Jahren vertrauen. Mit Hingabe und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um die richtige Lösung zu finden. Unser Hauptsitz ist in Pittsburgh, und wir sind in mehr als 70 Ländern aktiv und innovativ. Im Jahr 2020 erzielten wir einen Nettoumsatz von 13,8 Milliarden US-Dollar. Wir beliefern Kunden in den Bereichen Bau, Konsumgüter, Industrie und Transport sowie im Aftermarket. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ppg.com.

We protect and beautify the world, MoonWalk und PPG LINQ sind Marken, und das PPG Logo ist eine eingetragene Marke von PPG Industries Ohio, Inc.

CATEGORY Automotive Refinish

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210910005433/de/

Contacts:

Gretchen Woodside

Global Automotive Refinish

724.766.5348