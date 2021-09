Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.09.2021 / 18:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 96,6500 EUR 12081,25 EUR 96,6500 EUR 10534,85 EUR 96,6500 EUR 23969,20 EUR 96,6500 EUR 34214,10 EUR 96,6500 EUR 14014,25 EUR 96,6900 EUR 10249,14 EUR 96,8200 EUR 10553,38 EUR 96,8200 EUR 1161,84 EUR 96,7900 EUR 19261,21 EUR 96,9200 EUR 10564,28 EUR 96,9200 EUR 3004,52 EUR 96,9200 EUR 2423,00 EUR 96,8900 EUR 21122,02 EUR 96,7300 EUR 26600,75 EUR 96,7100 EUR 41101,75 EUR 96,6300 EUR 11982,12 EUR 96,6300 EUR 6860,73 EUR 96,6900 EUR 16920,75 EUR 96,6900 EUR 21755,25 EUR 96,7100 EUR 14506,50 EUR 96,7100 EUR 2417,75 EUR 96,7200 EUR 7931,04 EUR 96,7200 EUR 7737,60 EUR 96,6900 EUR 19338,00 EUR 96,7300 EUR 19346,00 EUR 96,6700 EUR 21750,75 EUR 96,7500 EUR 20027,25 EUR 96,7900 EUR 16938,25 EUR 96,7900 EUR 3000,49 EUR 96,7700 EUR 10547,93 EUR 96,7700 EUR 6967,44 EUR 96,8500 EUR 9103,90 EUR 96,8500 EUR 3292,90 EUR 96,8500 EUR 2905,50 EUR 96,9100 EUR 21320,20 EUR 96,8100 EUR 20814,15 EUR 96,7700 EUR 31450,25 EUR 96,9700 EUR 10278,82 EUR 96,8700 EUR 15983,55 EUR 96,8300 EUR 7843,23 EUR 96,8300 EUR 6971,76 EUR 96,8300 EUR 16073,78 EUR 96,7500 EUR 9675,00 EUR 96,7500 EUR 4160,25 EUR 96,7500 EUR 967,50 EUR 96,7500 EUR 10545,75 EUR 96,7500 EUR 9288,00 EUR 96,7500 EUR 870,75 EUR 96,9400 EUR 19388,00 EUR 96,9100 EUR 19575,82 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 96,77 EUR 669392,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

2021-09-07; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) MIC: BEUP

