Knapp ein Viertel des gesamten Fondsvermögens Europas wird in der Bundesrepublik verwaltet. Auch für Privatanleger ist Deutschland der größte Absatzmarkt - diese und weitere News im Überblick.Wachstumskurs bei Lloyd bleibt bestehenDie Lloyd Fonds AG bilanziert für das erste Halbjahr 2021 eine positive Geschäftsentwicklung. Wie die Hamburger Gesellschaft mitteilt, haben sich die Assets under Management (AuM) des Geschäftssegments Lloyd Fonds Liquid Assets im Jahresvergleich um über 80 Prozent auf knapp 2,0 Milliarden Euro (erstes Halbjahr 2020: 1,1 Milliarden Euro) erhöht. Ein erstaunliches Ergebnis auch beim Konzernumsatz: Dieser hat sich den Angaben zufolge mit einem Ergebnis von 18,2 Millionen Euro verdreifacht. Die Gesellschaft meldet zudem deutliche Sprünge beim Konzertergebnis (EBITA als auch EAT). "Wir halten unser hohes Wachstumstempo weiter, sowohl operativ als auch strategisch. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2021 zeigen eindrucksvoll die Skalierbarkeit, Konstanz und Nachhaltigkeit unserer aufgebauten Produktplattform", heißt es dazu von Konzernseite. Die Lloyd Fonds AG gibt an, vor dem Hintergrund der positiven Halbjahreszahlen für das Gesamtjahr 2021 mit einem Anstieg des operativen Cashflows auf 14 bis 16 Millionen Euro zu rechnen. Hinsichtlich AuM rechnet der Vermögensverwalter mit einem Anstieg auf 2,4 Milliarden Euro bis zum Jahresende 2021.

