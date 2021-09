BERLIN (dpa-AFX) - Der unbefristete Streik beim landeseigenen Klinik-Konzern Vivantes und der Charité geht trotz eines neuen Angebots von Vivantes weiter. Die Gewerkschaft Verdi wies die Offerte am Freitag zurück, bot aber Gespräche am Sonntag an. "Jetzt muss auch Inhalt da rein", sagte Verhandlungsführerin Meike Jäger der Deutschen Presse-Agentur. Das Angebot beinhalte zum Beispiel keine konkreten Zahlen zur Wechselschichtzulage, zum Nachtzuschlag und zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. "Wir bieten der Arbeitgeberseite an, am Sonntag - da ist kein Streik - zu verhandeln." Zuvor hatte der RBB gemeldet, dass der Streik fortgesetzt werde. Bei Vivantes wie der Charité läuft seit Donnerstag ein unbefristeter Streik./vr/DP/zb