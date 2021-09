NÜRNBERG (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist auf dem CSU-Parteitag am Freitag in Nürnberg mit großer Mehrheit in seinem Amt als Parteichef bestätigt worden. Söder erhielt als einziger Kandidat 600 der 685 gültigen Delegiertenstimmen. Damit standen 87,6 Prozent hinter dem Parteichef. Insgesamt waren 694 Stimmen abgegeben worden, neun Stimmen waren ungültig.

Söder landete damit knapp über dem Ergebnis von 87,4 Prozent bei seiner ersten Wahl Anfang 2019, blieb aber hinter dem Ergebnis bei seiner Wiederwahl von Oktober 2019 zurück - damals waren es 91,3 Prozent. Söder, der die Wahl annahm, war von Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner offiziell zur Wiederwahl vorgeschlagen worden.

Söder hatte zuvor die Delegierten auf einen anstrengenden Wahlkampfendspurt eingeschworen und die Geschlossenheit mit der Schwesterpartei CDU und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) betont. Er sei sich sicher, dass die Union die Umfrage-Lücke zur SPD in den verbleibenden beiden Wochen bis zum Wahltermin noch schließen könne.

Demonstrativ stellte sich Söder hinter Laschet, der als Gast am Samstag auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg erwartet wird. Zuvor hatte es angesichts historisch schwacher Umfragewerte skeptische Stimmen aus der CSU über die Kandidatur Laschets gegeben.

Zu stellvertretenden CSU-Vorsitzenden wurden jeweils mit klaren Mehrheiten der Europapolitiker Manfred Weber, Digital-Staatsministerin Dorothee Bär, die bayerische Europaministerin Melanie Huml, Angelika Niebler und Katrin Albsteiger gewählt. Bär erhielt unter den fünf Stellvertretern Söders mit 69,7 Prozent des schlechteste Ergebnis, Weber mit 94 Prozent das beste. Zu Schatzmeistern wurden Sebastian Brehm und Hans Reichhart, zu Schriftführern Markus Pannermayr und Astrid Freudenstein gewählt./dm/DP/zb