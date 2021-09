Zürich (awp) - Die an der Schweizer Börse kotierte Investmentgesellschaft Arundel ist im ersten Halbjahr 2021 in die roten Zahlen gerutscht. Nach einem Gewinn von 2,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr erlitt die Firma von Januar bis Juni 2021 einen Verlust von 5,5 Millionen Dollar Dies gab Arundel am Freitagabend in einer ...

