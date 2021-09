Das ist kein guter Tag für Apple. Epic triumphiert vor dem Bezirksgericht in Oakland mit seiner Klage gegen die Gebühren im App Store.Apple (US0378331005) erleidet einen schweren Rückschlag vor Gericht. Wie am späten Nachmittag bekannt wurde, urteilte die Bezirksrichterin Yvonne Gonzalez Rogers in der Klage Epic vs. Apple heute und ordnete an, dass Apple den Softwareentwicklern mehr Freiheiten einräumen muss. Im Kern dreht sich ein Teil des Urteils darum, dass Entwickler in Zukunft ihre Kunden in der App auch zu Bezahlvorgängen ausserhalb des App ...

