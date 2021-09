Mit Shot Efficiency (Schusseffizienz) und Passing Profile (Passprofil) erhöht sich die Gesamtzahl der fortschrittlichen Statistiken auf acht. Dabei werden maschinelles Lernen und Analysen von AWS eingesetzt, um den Fans tiefere Einblicke in das Fußballspiel zu ermöglichen

Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), und die Deutsche Bundesliga, die oberste deutsche Fußballliga, kündigten heute zwei neue Bundesliga Match Facts (Bundesligaspiel-Fakten) auf Basis von AWS an, die in der Saison 202122 erstmals als Grafiken während der Übertragungen und in der offiziellen Bundesliga-App erscheinen werden. Die erste fortschrittliche Statistik, Shot Efficiency, vergleicht die tatsächliche Anzahl der Tore, die ein Spieler oder eine Mannschaft erzielt hat, mit der Anzahl der Tore, die der Spieler oder die Mannschaft aufgrund der Chancenqualität hätte erzielen sollen. Die zweite Statistik, Passing Profile, bietet tiefere Erkenntnisse über die Passqualität eines Spielers oder einer kompletten Mannschaft. Beide Statistiken werden erstmals am 4. Spieltag am 11. September 2021 vorgestellt. Dann kommt es zum Duell zwischen dem Deutschen Meister FC Bayern München und dem Zweitplatzierten der Vorsaison, RB Leipzig. Weitere Informationen, Videos und Blogs zu den einzelnen Statistiken finden Sie unter aws.amazon.com/sports/bundesliga.

Die Bundesliga Match Facts helfen den Zuschauern, differenzierte Aspekte des Spiels besser zu verstehen, wie z. B. die Entscheidungsfindung auf dem Spielfeld oder die Gründe für außergewöhnliche Spielerleistungen. Die Bundesliga erzeugt die Match Facts, indem sie die Spieldaten von Live-Spielen in Echtzeit sammelt und analysiert, während sie in AWS gestreamt werden. Im Backend nutzt die Bundesliga AWS-Funktionen für die Bereiche Analyse, maschinelles Lernen, Datenverarbeitung, Speicherung, Datenbank, serverlose Dienste und Mediendienste, um die riesigen Datenmengen zu verarbeiten und zu speichern, die diesen Statistiken zugrunde liegen, sowie um die maschinellen Lernmodelle zu trainieren, einzusetzen und zu skalieren, die zur Erstellung von Prognosen verwendet werden. Die Fans sehen die Einblicke in Form von Grafiken während der Übertragungen, mit zusätzlichen Details in der offiziellen Bundesliga-App. Die beiden neuen Match Facts werden das Geschehen auf dem Spielfeld noch besser veranschaulichen und den Fans, Trainern, Spielern und Kommentatoren visuelle Unterstützung bei der Analyse der Spieler- und Mannschaftsleistungen bieten.

Neue Bundesliga Match Facts für die Saison 2021-22 auf Basis von AWS

Shot Efficiency: Fußballfans lieben es, Torchancen zu rekonstruieren und zu analysieren, um wichtige Spielmomente besser feiern oder ihnen nachtrauern zu können. Diese neue Statistik hilft den Fans, herauszufinden, welche Spieler oder Mannschaften ihre Torchancen am besten nutzen. Sievergleicht die Anzahl der Tore, die ein Spieler oder eine Mannschaft tatsächlich erzielt hat, mit dem kumulativen Zahlenwert der Expected Goals (xGoals, erwartete Tore) ein bestehender Bundesliga Match Fact der die Anzahl der Tore angibt, die der Spieler oder die Mannschaft aufgrund der Qualität ihrer Schussversuche hätte erzielen müssen. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten ist der Wert für die Shot Efficiency. Wenn der Wert negativ ist (im Fernsehen durch einen roten Pfeil nach unten angezeigt), hat der Spieler oder die Mannschaft weniger Tore erzielt als erwartet. Ist der Wert positiv (grüner Pfeil nach oben), hat der Spieler oder die Mannschaft den erwarteten Wert übertroffen. Zum ersten Mal kann die Effizienz jedes Spielers anhand der Gesamtqualität der Torschüsse und der Anzahl der erzielten Tore objektiv bewertet werden. Mit dieser erweiterten Statistik können beispielsweise zwei Stürmer, die nach 10 Spieltagen die gleiche Anzahl an Toren erzielt haben, miteinander verglichen werden, um festzustellen, welcher Spieler mehr Tore in schwierigen bzw. einfachen Situationen erzielt. Kommentatoren können die Statistik auch dazu verwenden, um zu analysieren, ob Spieler eine hohe Anzahl von Toren erzielen, weil sie durch ihre Mitspieler gut unterstützt werden oder weil sie Lücken in der Verteidigung ausnutzen.

Passing Profile: Fans versetzen sich häufig in die Lage eines Spielers und stellen die Entscheidungen, die sie in einer bestimmten Situation getroffen hätten, dem gegenüber, was der Spieler tatsächlich getan hat. Diese neue Statistik hilft den Fans dabei, zu verstehen, wie Spieler denken und wie sie entscheiden, wohin sie den Ball passen. Außerdem bietet sie tiefere Einblicke in die Passqualität und Passstärke von Spielern und Teams, einschließlich der vorrangigen Passentscheidungen wie Offensivpass, Rückpass oder Eröffnung des Spiels mit einem langen Ball. Vor Passing Profile wurde die Effektivität von Spielerpässen in erster Linie anhand der Anzahl der Pässe gemessen, die erfolgreich beim Spieler ankamen; mit Passing Profile ist es nun möglich, unter Berücksichtigung der Passschwierigkeit auch die Qualität der Pässe zu bewerten. Indem zum Beispiel betrachtet wird, wie viele Gegner den Ballempfänger und den Passgeber bedrängen, wie hoch der Ball in der Luft ist und wie viele Gegner sich zwischen dem Ballempfänger und dem Passgeber befinden, errechnet die Statistik den Schwierigkeitsgrad des Passes. Darüber hinaus bietet sie weitere Einblicke in das Passverhalten eines Spielers oder einer Mannschaft, indem die Anzahl der langen und kurzen Pässe, die Passrichtung und die Art der Pässe, die ein Spieler bevorzugt, ermittelt werden.

Um diese Statistiken zu entwickeln, analysierten maschinelle Lernmodelle, die auf Amazon SageMaker trainiert wurden (ein Service von AWS, der es Datenwissenschaftlern und Entwicklern ermöglicht, maschinelle Lernmodelle in kürzester Zeit zu erstellen, zu trainieren und einzusetzen), Tausende von Videostunden der vergangenen Bundesligasaisonen. Im Fall von Shot Efficiency trainierte die Bundesliga ihre maschinellen Lernmodelle anhand eines Datensatzes mit mehr als 40.000 historischen Torschüssen. Dieser Datensatz enthält Merkmale, die aus den Positionsdaten der Spieler abgeleitet wurden, wie z. B. Entfernung zum Tor, Winkel zum Tor, Geschwindigkeit des Spielers, Anzahl der Verteidiger in der Schusslinie und Torwartabdeckung. Im Falle von Passing Profile analysierte die Bundesliga Videos von fast 2 Millionen Pässen und nutzte diese Daten, um einen Algorithmus zu entwickeln, der einen Schwierigkeitsgrad für jeden Pass zu jedem Zeitpunkt berechnet. Dabei werden Merkmale wie die Entfernung zum Passempfänger, die Anzahl der dazwischen stehenden Abwehrspieler und der Druck auf einen Spieler bewertet. Nach der Berechnung aggregiert die Bundesliga die Schwierigkeitsbewertungen für jeden Spieler und jede Mannschaft, um ein Passprofil zu erstellen.

"Die Bundesliga Match Facts auf Basis von AWS ermöglichen es uns, den Fans mehr Einblicke in das Fußballgeschehen zu geben, den Sendeanstalten mehr interessante Geschichten zu liefern und den Trainern und Mannschaften mehr Daten zur Verfügung zu stellen, um ihr Spiel zu verbessern. Im vergangenen Jahr wurden die Bundesliga Match Facts weltweit sehr positiv aufgenommen, und wir werden die Messlatte weiter hoch legen und diese Analysen mithilfe von maschinellem Lernen innovativ gestalten, um sie noch besser zu machen. Die beiden neuen Statistiken für diese Saison geben den Fans einen bisher noch nie dagewesenen Einblick in die Effizienz der Spieler, und wir stehen noch ganz am Anfang unserer Zusammenarbeit mit AWS. Ich bin gespannt darauf, wie die Technologie das Fanerlebnis und das Spiel weiterentwickeln wird", sagte Andreas Heyden, Executive Vice President für Digital Innovations der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL).

"Teams, Ligen, Sendeanstalten und ihre Partner aus der gesamten Sportwelt nutzen AWS, um datenbasierte Lösungen zu entwickeln und das Fanerlebnis zu verbessern. Wir freuen uns, unsere Arbeit mit der Bundesliga fortzusetzen, um mit ihren Fans auf eine Art und Weise in Kontakt zu treten, wie es vor dieser Kooperation nicht möglich war", sagte Klaus Buerg, General Manager für AWS Deutschland, Österreich und die Schweiz, Amazon Web Services EMEA SARL. "Durch die Zusammenarbeit mit der Bundesliga bei der Entwicklung von acht Bundesliga-Match-Facts in kurzer Zeit bieten wir den Fans eine neue Möglichkeit, die Spielergeschwindigkeit, die Positionierung auf dem Spielfeld, die Tore, das Passspiel und die Schusseffizienz zu bewerten und so das Spiel noch spannender zu machen."

Diese beiden neuen Match Facts gesellen sich zu Speed Alert, Goal Probability, xGoals, Most Pressed Player, Attacking Zones, und Average Positions: Trends, wodurch sich die Gesamtzahl der für Bundesliga-Fans verfügbaren Einblicke auf acht erhöht. Informationen zu all diesen Statistiken finden Sie unter aws.amazon.com/sports/bundesliga/. Fußballfans können das aktuelle Bundesliga-Geschehen auch auf Bundesliga.com und über die offiziellen Facebook-, Twitter- und Instagram-Kanäle verfolgen.

