Globaler Marktausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "In der letzten Woche schwächte sich der globale Aktienmarktindex leicht ab. Er verlor in EUR -0,4%. Der S&P 500 gab in EUR ebenfalls um -0,4% nach. Der Stoxx 600 notierte um -0,9% tiefer. Der Nikkei 225 befestigte sich hingegen in EUR um +3,5%. Die Aussichten für Gewinnsteigerungen der globalen Unternehmen haben sich für das Jahr 2021 verbessert. Für 2022 wird im Jahresvergleich ebenfalls ein Gewinnzuwachs erwartet. Dieser fällt aufgrund des heurigen extrem starken Wachstums naturgemäß geringer aus (2022e: + 6,8%). Die erwartete globale Gewinn-Wachstumsrate ist für 2022 aktuell niedriger als vor drei Monaten. Dies trifft auch für alle Sektoren zu. Negative Wachstumsraten gibt es 2022 voraussichtlich nur bei den ...

