MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Demonstration gegen die Automesse IAA Mobility in München ist mit einigen Tausend Teilnehmern gestartet. Die Polizei ging am Samstagnachmittag von einer Zahl im niedrigen Tausenderbereich aus. Von den Veranstaltern gab es zunächst keine Zahlen.

Die Demonstration zu Fuß startet und endet auf der Münchner Theresienwiese, auf der normalerweise das Oktoberfest stattfindet. Dorthin war am Samstag auch eine Radsternfahrt gegen die IAA und für mehr Klimaschutz unterwegs. Hier rechneten die Veranstalter mit einer fünfstelligen Teilnehmerzahl. Erste Radler waren bereits am frühen Morgen aufgebrochen, unter anderem in Regensburg. Am frühen Nachmittag setzte in München allerdings Regen ein./ruc/DP/stw