Tattoed Chef, Inc.: Wachstum & Short Float 31.08% könnten Kursexplosion bewirken! >>> Leckeres Pullback-Setup mit TTCF

Vegane Lebensmittel voll im Trend. Netter Rücksetzer mit Inside Candle am 20er-EMA bei Tattoed Chef, Inc. (TTCF). Short Squeeze in Sicht?

Symbol: TTCF ISIN: US87663X1028

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Volatitlität der Aktie ist in der recht jungen Branche der veganen Lebensmittelanbieter nicht weiter ungewöhnlich. Daher konzentrien wir uns auf den Pullback der letzten Tage. Die drei jüngsten Tageskerzen touchierten jeweils den 20er-EMA, schlossen aber darüber. Zusätzliches Momentum verspricht die Inside Candle-Konstellation der letzten beiden Kerzen.

Chart vom 10.09.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 20.59 USD

Meine Meinung zu TTCF:

Meinung: Das Unternehmen bietet Lebensmittel auf pflanzlicher Basis im Webshop und in eigenen Läden an. Tattoed Chef schreibt zwar noch rote Zahlen, aber im Jahresvergleich war zumindest ein deutlicher Umsatzsprung zu verzeichnen. Der hohe Short Float-Anteil von 31.08 Prozent könnte das Kurswachstum antreiben, sobald es Richung Norden geht und Leerverkäufer gezwungen sind, Aktien zurückzukaufen. Wer das Risiko begrenzen möchte, könnte sich auf einen Daytrade beschränken und den Trade vor Börsenschluss wieder schließen. Schließlich ist der hohe Leerverkaufsanteil auch ein Anzeichen dafür, dass es Anleger gibt, die die Entwicklung nicht ganz so positiv beurteilen.

Setup:

Mögliches Setup: Unser Kaufsignal läge beim Überschreiten der letzten Tageskerze. Der Stopp Loss könnte unter der Kerze vom vergangenen Donnerstag platziert werden und als Kursziel bietet sich das Pivot-Hoch vom 3. September an. Die Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen ist für den 11. November vorgesehen. Weitere coole Setus gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in TTFC.

Veröffentlichungsdatum: 11.09.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.