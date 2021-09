Das jährliche stattfindende Modeevent öffnet seine Pforten zum ersten Mal für Privatbesucher

Die in Asien führende Modemesse CENTRESTAGE, die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) organisiert wird, wurde am 10. September 2021 eröffnet. Das dreitägige Großereignis bietet 30 Modeevents, bei denen Markenunternehmen und Designer aus der Modewelt ihre Kreativität unter Beweis stellen können. Mehrere Hongkonger Designer präsentierten ihre Frühjahrs-/Sommerkollektionen für 2022 und zogen damit die Aufmerksamkeit von Modeeinkäufern und Modefans auf sich. Dieses Jahr ist die Messe zum ersten Mal während ihrer gesamten Dauer auch für Privatbesucher geöffnet. Die Besucher haben die einmalige Gelegenheit, die neuesten Designs führender lokaler und internationaler Modemarken in Augenschein zu nehmen. Der Großteil der teilnehmenden Marken bietet Einzelhandelsverkäufe sowie Sonderangebote an.

Asiens Modemesse CENTRESTAGE (Foto: Business Wire)

Umfassende Werbeplattform für Modemarken

Die sechste Ausgabe der CENTRESTAGE hat das zentrale Thema "Chapter Infinity". Insgesamt ist das Event in drei thematische Bereiche aufgeteilt: Für Handwerkskunst, Raffinesse und Eleganz steht der Bereich ALLURE, für avantgardistisches Design steht ICONIC und für zeitgenössische, minimalistische urbane Mode steht METRO. An der diesjährigen Messe nehmen mehr als 200 Modemarkenunternehmen aus 24 Ländern und Regionen teil. Für mehrere Marken und Branchenorganisationen, die nicht in Hongkong ansässig sind, nehmen lokale Vertreter an dem Event teil.

Außergewöhnliche Modenschauen präsentieren neue Kollektionen

Bei der Eröffnungsmodenschau FASHIONALLY Collection #17 standen aufstrebende lokale Talente und ihre Marken im Rampenlicht. CENTRESTAGE wird bei den FASHIONALLY Presentations auch weitere Marken aus Hongkong vorstellen. Zur Präsentation ihrer Frühjahrs-/Sommerkollektionen für 2022 wird ein kurzer Modefilm in Kombination mit einer Performance vor Ort gezeigt.

Bei der Eröffnungsgala CENTRESTAGE ELITES am Abend des 10. September fand die weltweite Einführung der Frühjahrs-/Sommerkollektionen 2022 der renommierten Marke The World Is Your Oyster der lokalen Designer Calvin Chan und Joyce Kun sowie die Einführung der Marke YOUSER des bekannten koreanischen Designers Lee Mooyeol statt. Die Show wurde durch Extended-Reality-Effekte (XR) ergänzt und über die Website von CENTRESTAGE sowie über Social-Media-Plattformen als Livestream gesendet. Dabei wurden zur Bereicherung der Online-Wiedergabe Augmented-Reality-Effekte (AR) eingesetzt. Der prominente Sänger und Modefan Hins Cheung hatte einen Gastauftritt, um die Designer zu unterstützen. Eine Aufzeichnung der Show ist jetzt auf YouTube verfügbar.

