Wichtige Punkte vorab: Um das investierte Geld in fünf Jahren zu verdoppeln, braucht man eine jährliche Zinseszinsrate von etwa 15 %. Eine Möglichkeit besteht darin, nach Wachstumsunternehmen zu suchen, die noch viel Wachstum vor sich haben. Airbnb und Chegg haben wohl das Zeug dazu, dieses Ziel zu erreichen. Das Investment zu verdoppeln kann ein verlockendes Ziel sein. Allerdings ist das gar nicht so einfach. Wer sein Geld in fünf Jahren verdoppeln will, muss eine jährliche Zinseszinsrate von etwa ...

