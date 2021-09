Eine Auswahl der Redaktion von boerse-social.com: Der neue DAX: Das sollten ETF-Anleger wissen - mit Jacob HetzelDie DAX-Reform ist auf der Zielgeraden: Mittlerweile steht fest, welche zehn Aktien noch in diesem September vom MDAX ins Oberhaus der deutschen Börse wandern. Wie verändert der Umbau den Charakter von DAX und MDAX? Jacob Hetzel, Head of Distribution bei Scalable Capital, beleuchtet die Veränderungen bei beiden Indizes und die Frage, was der Verlust der zehn größten Positionen für den MDAX bedeutet. Er erklärt auch, wie und wann ETF-Anbieter die neue Zusammensetzung in DAX- und MDAX-ETFs umsetzen. Blog: https://de.scalable.capital/blog Youtube: https://www.youtube.com/c/ScalableCapital-DACH Trading: ...

