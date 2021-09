MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die erste Ausgabe der Automesse IAA Mobility in München geht am Sonntag zu Ende. Die Schau war aus Frankfurt in die Landeshauptstadt umgezogen und sollte dort mit einem neuen Konzept und geändertem Namen frisch aufgesetzt werden. Unter anderem gab es zahlreiche Aussteller aus dem Fahrradbereich sowie Ausstellungs- und Aktionsflächen in der Innenstadt.

Diese Flächen waren während der Messe mehrfach Ziel von Kritikern. Zudem gab es in München Demonstrationen und Aktionen gegen die Messe, darunter Blockaden mehrerer Autobahnen rund um München. Kritiker werfen der Messe vor, lediglich einen grünen Anstrich zu tragen. Dagegen verteidigte etwa Unionskanzlerkandidat Armin Laschet die Messe als "die grünste IAA, die es je gegeben hat".

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bei der Eröffnung der Messe betont, die Autoindustrie sei auf dem Weg zur Klimaneutralität "vor allen Dingen auch ein zentraler Teil der Lösung"./ruc/DP/stw