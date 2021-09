von Jörg Billina, Euro am Sonntag Stiftungen wollen langfristig Gutes tun und sind in vielen Bereichen aktiv. Unter anderem unterstützen sie Studenten, fördern Kultur und Wissenschaft, setzen sich für Umweltschutz ein, helfen Familien in Not oder engagieren sich für Europa. In Deutschland gibt es rund 23.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...