BERLIN (dpa-AFX) - Die Kanzlerkandidaten von SPD, Union und Grünen haben Unterschiede in der Steuerpolitik deutlich gemacht. CDU-Chef Armin Laschet sagte in der zweiten großen TV-Wahlkampfdebatte bei ARD und ZDF am Sonntagabend: "Steuererhöhungen sind in dieser Phase unserer Wirtschaft der falsche Weg." Es sei jetzt eine zarte Hoffnung auf ein neues Wirtschaftswachstum nach der Corona-Krise da. Vor der Pandemie habe sich gezeigt, wenn keine Steuern erhöht würden, nehme der Staat mehr Geld ein, weil die Wirtschaft floriere und viele Menschen Beschäftigung hätten.

Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock sagte, nötige Investitionen in Schulen, Krankenhäuser, Digitalisierung und Klimaschutz müssten finanziert werden. Zugleich müssten Menschen mit geringem Einkommen entlastet werden. Als Gegenfinanzierung schlage sie vor, den Einkommenssteuersatz ab 100 000 Euro leicht zu erhöhen, was keine Unternehmen betreffe. Zudem sollte eine Vermögensbesteuerung geprüft werden, damit die Länder mehr Geld für Bildung hätten.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nannte Vorschläge der Union zu Steuersenkungen für Menschen, die sehr gut verdienen, angesichts von Milliarden-Ausgaben in der Corona-Krise "unfinanzierbar". Mit Blick auf die Einführung einer Vermögenssteuer sagte er, es spreche wenig dagegen, wenn es etwas mehr Geld für Bildung und Polizei in den Ländern gebe. Laschet wandte sich klar gegen eine Vermögenssteuer./bk/sk/faa/tam/sam/jjk/hoe/rin/DP/zb