Wo sind die Wachstumsregionen in Europa? Und welche Verpackungen mit welchen Materialien werden künftig verstärkt nachgefragt? Das sind die Fragen, auf die B?+?P Consultants aus Berlin in diesem Report Antworten gibt. In dieser Ausgabe steht der Weinmarkt im Fokus. Das Segment Wein teilt sich in drei Produktgruppen auf: Stille Weine, Schaumweine, angereicherte Weine. Den größten Mengenanteil in Europa haben stille Weine mit 82 %, beanspruchen aber nur 77 % des Wertes. Der dominierende Packstoff mit 90 % ist Glas, wobei der Packstoff Metall mit jährlich + 14,3 % am stärksten wächst. Auf globaler ...

