In Deutschland wurden zum ersten Mal mehr Bitcoin-Nodes als in den USA registriert. Das hat eine Datenanalyse von Bitnodes ergeben. Aktuell gibt es weltweit mehr als 10 Tausend Bitcoin-Nodes, die eingehende Verbindungen zu lassen. Davon befinden sich 1833 in Deutschland und 1821 in den USA. Frankreich liegt mit 549 Nodes weit abgeschlagen an dritter Stelle. In China können nur 152 Bitcoin-Nodes verzeichnet werden. Umverteilung der Bitcoin-Nodes seit 2019 Deutschland war bereits 2019 kurz davor, die USA zu überholen - damals war der Abstand aber deutlich größer, denn in den Vereinigten Staaten waren 2400 Nodes ...

