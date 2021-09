Der World Gold Council hat heute bekanntgegeben, dass sich seine Mitglieder an die Berichterstattung zu klimabezogenen Risiken gebunden haben Damit berichten 33 der weltweit fortschrittlichsten Goldminenbetreiber nun in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Taskforce for Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Die Empfehlungen und Berichterstattungsgrundsätze der TCFD sind als bevorzugte Methode anerkannt, den Klimawandel in Governance-, Strategie- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...