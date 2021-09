Der Katalyse- und Werkstoffspezialist Johnson Matthey will seine Geschäftsbereiche Green Hydrogen und Fuel Cells in einem neuen Geschäftsbereich Hydrogen Technologies zusammenführen. Dadurch soll das WAchstum in beiden Märkten beschleunigt werden. Die Zusammenlegung der beiden Geschäftsbereiche baut auf den Technologien von JM auf. Das Unternehmen rechnet damit, dass der weltweite Wasserstoffmarkt aufgrund der wichtigen Rolle von sauberem Wasserstoff bei der Dekarbonisierung exponentiell wachsen wird. Die Nachfrage nach grünem Wasserstoff wird den Prognosen zufolge bis 2050 zusammen mit blauem ...

