Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung Euro auf 1,1791 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit etwa zwei Wochen.Zum Franken zieht der US-Dollar ebenfalls etwas an. Aktuell kostet der Greenback 0,9195 Franken nach 0,9178 am späten Freitagabend. Der Euro zeigt sich unterdessen bei einem Stand von 1,0840 Franken nur wenig ...

