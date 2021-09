The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.09.2021ISIN NameDE000BLB3X15 BAY.LDSBK.IS.16/21XS1110449458 JPMORGAN CHASE 14/21 MTNDE000A1TNDS5 AAREAL BANK MTN S.217XS1109959467 ARCELIK 14/21XS1110558407 STE GENERALE 14/26FLR MTNDE000RLP1148 RHEINL.PF.SCHATZ.19/21VARXS1488485720 REDEFINE PROP. 16/21 CVDE000HSH4VS2 HCOB MM 21 14/21XS1110299036 SAMPO 14/21 MTNDE000NLB6402 NORDLB IS.S.1453XS0212590557 JYSKE BK 05/UND.MTN FLRUS05565QDD79 BP CAP.MKTS 2021CA045167CR29 ASIAN DEV. BK 14/21 MTNCH0105134925 PFZ.SCHW.KT.BKN 09-21 397XS1490689962 RABOBK NEDERLD 16/21 MTNXS1490971634 EIB EUR.INV.BK 16/21 MTNDE000HLB1JV0 LB.HESS.-THR. E0514B/076CH0115457670 RABOBK NEDERLD 10-21 MTNZM0000000037 ZCCM INVESTMENTS HLDGS B