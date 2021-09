DJ United Internet beendet Aktienrückkaufprogramm vorzeitig

FRANKFURT (Dow Jones)--Nur fünf Wochen nach dem Start beendet United Internet sein auf ursprünglich 160 Millionen Euro angelegtes Aktienrückkaufprogramm mit sofortiger Wirkung. Bis zum vergangenen Freitag seien knapp 515 Millionen Aktien oder 3,75 Prozent des Grundkapitals für insgesamt 18,7 Millionen Euro an der Börse erworben worden, erklärte der Internetkonzern in Montabaur in einer Pflichtmitteilung. Ein Grund für die plötzliche Vorstandsentscheidung wurde zunächst nicht genannt.

September 13, 2021 02:11 ET (06:11 GMT)

