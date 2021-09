In der vergangenen Woche sahen wir einen Ausbruch im DAX bis über die 15.950-Punkte-Marke und zum Handelsschluss am Freitag war der Kursgewinn wieder verpufft und der Index schloss die Woche mit einem Minus von 171 Punkten ab. Im TecDAX wurde am Dienstag ein neues Allzeithoch markiert, aber zum Ende der Handelswoche gab es fast keine Veränderung. Im MDAX gab es immerhin einen kleinen Wochengewinn von 36 Punkten und der SDAX musste einen Wochenverlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...