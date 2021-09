DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag im Handelsverlauf weiterhin gut behauptet. Gegen 8.13 Uhr steigt er um 10 Ticks höher bei 171,85 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 171,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,87, das Tagestief bei 171,7 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.598 Kontrakte.

Die Großhandelspreise in Deutschland sind zwar im August so stark gestiegen wie seit 1974 nicht mehr, das war aber in etwa so erwartet worden.

Trotz der leichten Erholung ist der kurzfristige, seit etwa drei Wochen währende Abwärtstrend des Bund-Futures laut Helaba intakt. Zudem konnte die laut Helaba für den Mittelfristtrend entscheidende 55-Tagelinie bei aktuell 172,60 nicht überwunden werden. "Insofern ist der Ausblick noch getrübt, zumal auch von Seiten der quantitativen Indikatoren keine Entwarnung gegeben werden kann", so das Haus.

September 13, 2021 02:21 ET (06:21 GMT)

