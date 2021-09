Die Aktie des Sportartikelherstellers hatte bereits Anfang August mit 336,70 € einen neuen historischen Höchstkurs markiert, war dann aber wieder rund 10 % zurückgefallen. Nun aber könnte der nächste Versuch bevorstehen, denn die Branchenstimmung ist derzeit sehr gut. ADIDAS war am Freitag mit einem Kursgewinn von 2,1 % zeitweise drittgrößter Gewinner im DAX, auch wenn im späten Handel ein Großteil der Gewinne durch die schwache Tendenz an der Wall Street wieder aufgezehrt wurden. Die gute Branchenstimmung war zuvor von LULULEMON entfacht worden, die gute Quartalszahlen gemeldet und eine erfreuliche Prognose abgegeben hatte. NIKE war mit nach oben gezogen worden. ADIDAS war zuletzt aber auch von positiven Analystenkommentaren angeschoben worden. Nun gilt es: Schafft die ADIDAS-Aktie zumindest die Hürde bei ca. 320/322 € zu überwinden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Kurs im Anschluss ein neues Allzeithoch markiert. Am wichtigsten ist aber erst einmal, dass sich die technische Schwäche des späten Freitagshandels nicht zum Beginn der neuen Handelswoche fortsetzt.



