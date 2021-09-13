Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 13.09.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 672 internationalen Medien
Gamechanger-Deal? Große Spekulation: Nach Aldi der nächste Riese…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0KEP5 ISIN: AU000000AMA8 Ticker-Symbol: KC7 
Frankfurt
13.09.21
08:20 Uhr
0,270 Euro
+0,018
+7,14 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
AMA GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMA GROUP LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2700,28809:53
0,2720,28809:50
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMA GROUP
AMA GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMA GROUP LIMITED0,270+7,14 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.