VEDES lädt Anleihegläubiger zur Telefonkonferenz am 15. September 2021 um 11 Uhr ein



13.09.2021 / 09:00

VEDES lädt Anleihegläubiger zur Telefonkonferenz am 15. September 2021 um 11 Uhr ein



Nürnberg, 13. September 2021 - Die VEDES AG wird am 15. September 2021 um 11 Uhr eine telefonische Investorenkonferenz durchführen, um den Inhabern der Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSTP1) die Hintergründe zu den Beschlussvorschlägen der am 29. September 2021 stattfindenden 2. Gläubigerversammlung im Detail zu erläutern und mögliche Rückfragen persönlich zu beantworten. Interessierte Anleger nutzen dazu bitte folgende Einwahldaten: 069/201 744 220, PIN: 119 619 61#.



Weiterführende Informationen wie zum Beispiel die Aufzeichnung des Audio-Webcasts vom 8. September 2021 (Link) stehen auf der Unternehmenswebsite www.vedes-gruppe.de im Bereich "Investor Relations" in der Rubrik "2. Gläubigerversammlung" zur Verfügung.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: 089/8896906-25

