DJ Verbände fordern Stärkung des Innenstadthandels mit digitalen Mitteln

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) Maßnahmen verlangt, um Innenstädte als Orte der Begegnung und bedeutender Wirtschaftsfaktor attraktiver zu machen. Hierfür bedürfe es eines Maßnahmenpakets aus steuerlichen Entlastungen für Investitionen, gezielten Förderungen und einer entsprechenden digitalen Infrastruktur sowie einen Dialog mit der Politik.

Sowohl HDE als auch BVDW seien davon überzeugt, "dass die technologische Entwicklung am Point of Sale und die aktive Nutzung digitaler Mittel zur Belebung der deutschen Innenstädte beitragen und die Folgen des pandemiebedingten Stillstands bewältigen können", erklärten die Verbände. "Wir müssen aufhören, Online-Handel und stationären Handel als Konkurrenten zu sehen. Vielmehr können wir den stationären Handel dadurch stärken, indem wir ihn digital ertüchtigen und den Online- mit dem Offline-Einkauf verzahnen", erklärte BVDW-Geschäftsführer Marco Junk.

Die größte Herausforderung für den stationären Handel sei nach wie vor die stark rückläufige Einkaufsfrequenz. Dieser Frequenzrückgang sei durch die Maßnahmen zur Pandemieeindämmung massiv weiter beschleunigt und verstärkt worden. "Der Einzelhandel als Kernbranche vitaler Innenstädte steht in Folge der Corona-Krise insbesondere im Bekleidungsbereich in vielen Fällen vor der Insolvenz, betonte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. "Am Ende der Krise könnten bis zu 50.000 Geschäfte vom Markt verschwunden sein." In der Folge sei abzusehen, dass etliche Handelsunternehmen die Krise nicht überstehen würden.

HDE und BVDW seien der Auffassung, dass eine "sinnvolle Durchdringung technologischer Innovationen" die Händler entlaste, Kunden ein Einkaufserlebnis biete und den Standort Innenstadt attraktiver mache. Jedoch könnten rund 60 Prozent der Handelsunternehmen in Deutschland derzeit aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und der Corona-Maßnahmen nicht in ihre Zukunft investieren.

Deshalb forderten die Verbände Maßnahmen, die Investitionen in Innovationen und digitale Grundausstattung wie Kassensysteme, Warenwirtschaftssysteme und Systeme zur Abbildung lokaler und stationärer Verfügbarkeit von Waren ermöglichen. Maßnahmenpakete aus Steuervergünstigungen, Abschreibungen oder Zuschüssen stärkten den lokalen Handel und den aufstrebenden Technologiestandort Deutschland, hoben sie hervor.

September 13, 2021

