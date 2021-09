In München-Unterhaching geht das neue EnBW-Flaggschiff für Hochgeschwindigkeitsladen in Betrieb. Was er leisten soll. Im Vorfeld der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) in München eröffnet die EnBW einen neuen Ladepark in Unterhaching im Süden der Stadt, sowohl im Herzen eines großen Einkaufsareals als auch in direkter Nähe zur A995 und der A8. Der Riesen-Schnellladepark verfügt über 20 Ladepunkte und eine Ladeleistung von bis zu 300 kW. ...

