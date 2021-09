"Der aus meiner Sicht wichtigste Faktor für den starken Anstieg der offenen Stellen ist der Strukturwandel in der Wirtschaft, der durch den Einbruch der Weltwirtschaft ausgelöst wurde."In den USA waren Ende Juli fast 11 Millionen offene Stellen ausgeschrieben. Gleichzeitig wurden in der Arbeitslosenstatistik knapp 9 Mio Personen als stellensuchend geführt. Dass es in den USA mehr offene Stellen als Stellensuchende gibt ist selten. Zwar war dies auch 2018/2019 der Fall, damals aber nach einer zehnjährigen Wachstumsphase und bei einer rekordtiefen Arbeitslosenrate.

