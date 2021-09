Die Passagierzahlen in Frankfurt profitieren vom Sommerreiseverkehr. Wie der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport am Morgen mitteilte, wurden im August so viele Passagiere abgefertigt wie in keinem anderen Monat seit Beginn der Corona-Krise. An Deutschlands größtem Airport wurden knapp 3,4 Millionen Fluggäste gezählt. Das waren 123 Prozent mehr als im August 2020, aber immer noch 51 Prozent weniger als vor der Corona-Krise im August 2019. Zur Erholung trugen vor allem touristische Verkehre zu ...

